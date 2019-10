NEW YORK KNICKS-WASHINGTON WIZARDS 99-115 | Esordio casalingo con sconfitta per i Knicks in questa preseason, in un match iniziato con il piede giusto prima del crollo fisico e mentale che ha preceduto l’intervallo lungo. La seconda frazione infatti è letale per i newyorchesi, che incassano un parziale da 41-17 e non riescono più a tornare in corsa. Sotto canestro dominano gli “ex-Lakers” (che hanno messo insieme quattro gare in gialloviola in due) Moritz Wagner e Thomas Bryant, mentre il miglior realizzatore Wizards come al solito è Bradley Beal