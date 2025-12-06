NBA, la corsa all’MVP: Jokic e SGA sono già in fuga, ma entra qualche volto nuovo
La regular season è arrivata al primo giro di boa, con un quarto delle partite totali giocate, e la corsa all’MVP registra già la fuga di Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander, favoritissimi per il premio. Secondo NBA.com, però, nel novero dei candidati entrano anche diversi volti nuovi
- Il loro inizio di stagione è stato eccellente, ma questi cinque giocatori per il momento non sono riusciti ad entrare nella Top 10 della corsa per il premio di MVP