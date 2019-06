Il sogno chiamato Olimpiade è davvero vicino. Alle 18 del 24 giugno prossimo sarà infatti ufficialmente proclamata la città che ospiterà i Giochi Olimpici Invernali nel 2026. Le candidate in lizza sono due: Milano-Cortina per l'Italia e Are-Stoccolma per la Svezia. A sostenere la “causa-azzurra” anche i campioni che le medaglie le hanno vinte e che lunedì saranno a Losanna. E allora ecco gli in bocca al lupo di Federico Pellegrino, Armin Zoeggeler, Michela Moioli e Sofia Goggia che parla così della candidatura italiana: “Montagne da sogno, impianti moderni ed ecosostenibili, rivalorizzazione del territorio e rilancio a livello sociale e poi si mangia anche bene! Io in questa Milano-Cortina ci voglio davvero credere”.

Il giorno della scelta: lunedì 24 giugno live su Sky Sport24

Lunedì 24 sarà una giornata da non perdere per tutti gli appassionati di sport: il CIO ascolterà la presentazione finale delle due candidate, prima del voto e dell’annuncio, previsto per le 18.

Sarà possibile vivere tutta la giornata della scelta su Sky Sport24, live da Losanna- dove ci sarà l’inviato Francesco Pierantozzi- oltre che da Milano e Cortina.