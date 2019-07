"Io non sono quella dell’uovo, e neppure sono l’italiana con la pelle scura: io sono Daisy Osakue, torinese, ho 23 anni e mi alleno tutti i giorni per vincere nel lancio del disco. Punto". E ci è riuscita Daisy. L’azzurra ha vinto la medaglia d’oro nel lancio del disco all’Universiade di Napoli: nuovo record personale con 61,69 metri, a un anno dal brutto episodio di violenza che la vide protagonista a Moncalieri (Torino), quando fu colpita all'occhio da un uovo lanciato da tre ragazzi da un'auto in corsa. E anche se fu subito escluso dagli inquirenti l'odio razziale, nelle settimane successive Daisy si ritrovò perseguitata da minacce e insulti sui social. Come spiega in un'intervista al quotidiano La Repubblica, l’azzurra adesso vuole essere considerata semplicemente come un’atleta della Nazionale. "Non voglio sembrare antipatica, ma davvero l’episodio dell’uovo nell’occhio non c’entra più niente con me. Quella volta non ho cercato scuse, ho solo spiegato quanto era accaduto e quello che pensavo dei tizi che commisero quel reato. Non fu razzismo, non fu sessismo, fu solo stupidità. Ma io non voglio più parlarne, sono una militare e penso al futuro".