Vincenzo Novari è il Ceo di Milano-Cortina-2026. Il nome dell'amministratore delegato del comitato dei Giochi Invernali è stato annunciato dal ministro delle politiche giovanili e dello sport Vincenzo Spadafora al termine della riunione che si è svolta a Roma. "Siamo tutti d'accordo nel designare il nome di Vincenzo Novari come Ceo della fondazione per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 che verrà istituita a breve - le parole del ministro - Crediamo che abbia tutte le qualità per fare un buon lavoro". La decisione è stata presa all'unanimità.



L'ex amministratore delegato di 3 Italia, genovese di 60 anni, è stato scelto per guidare il comitato organizzatore delle Olimpiadi nella riunione a cui hanno partecipato, oltre al ministro Spadafora, il presidente del Coni Malagò, Attilio Fontana e Zaia, governatori di Lombardina e Veneto, assieme a Sala e Ghedina, sindaci di Milano e Cortina d'Ampezzo.