Doping, Wada squalifica Russia per 4 anni: ora cosa succede

E' la punizione più pesante per una singola nazione nella storia dello sport. Per la Wada, l'Agenzia mondiale antidoping, la Russia deve essere isolata perché colpevole e pure recidiva. Occorre fare un passo indietro, nell'autunno del 2015 era venuto alla luce il sistema malefico messo in atto da ministri, dirigenti, allenatori e atleti, un "doping di stato" con pure l'aiuto dei servizi segreti. Per il bene - e soprattutto l'integrità dello sport- alla Russia era stata concessa l'opportunità di redimersi, ripartire da zero, a patto di consegnare tutti i dati del laboratorio analogico di Mosca. Dopo mesi e mesi di tiramolla il primo gennaio del 2019 la Russia ha consegnato agli ispettori della Wada il materiale richiesto. Ma, questo materiale si è rivelato falso: dati manipolati, file spariti e una serie di mail taroccate. "Alla Russia è stata offerta ogni opportunità per mettere ordine in quanto accadeva a casa propria e ricongiungersi alla comunità antidoping ma ha scelto di continuare nella sua posizione di inganno e negazione", il commento del presidente della WADA Sir Craig Reedie che dal primo gennaio 2020 lascerà l'incarico al giovane ministro dello Sport della Polonia Witold Banka. Ecco dunque il punto fondamentale: la Wada si è sentita presa in giro. Da qui la decisione senza precedenti di bandire la Russia: 4 anni di stop tra divieti di partecipazione ai grandi eventi (Olimpiadi e Mondiali di calcio fino al 2022) e inibizioni di dirigenti e funzionari. Da oggi in poi cosa accadrà? La Russia ha 21 giorni di tempo per presentare appello al TAS. Gli atleti dovranno dimostrare, individualmente uno ad uno, di essere estranei ai magheggi di provette manipolate, per poter gareggiare come "atleti indipendenti". Il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) dovrà per forza avallare la punizione della Wada, non può certo essere morbido come era stato nel 2016 per le Olimpiadi di Rio. Tra il presidente del Cio Bach e Putin i rapporti sono ottimi, proprio per questo le diplomazie sono al lavoro da mesi. La squalifica prevede anche il divieto di organizzare competizioni sportive ma c'è già una prima eccezione: il calcio. In accordo con la Uefa, infatti, la Russia potrà lo stesso ospitare a San Pietroburgo le sue 4 partite degli Europei 2020 già programmate per il prossimo giugno, tre gare della fase a gironi e un quarto di finale. E meno male che la squalifica decisa dalla Wada viene definita "totale". Da qui in poi, nei prossimi mesi, quante altre eccezioni ci saranno?