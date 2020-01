I programmi già modificati

Di fatto la diffusione del coronavirus ha già rivoluzionato il calendario mondiale. La Cina ha ritardato l'inizio della stagione calcistica della Super League, l'Atletica ha rinviato al prossimo anno (2021) i Mondiali indoor di Nanchino programmati dal 13 al 15 marzo 2020. La Formula Uno è in allarme per il GP di Shanghai previsto il 19 aprile: "Stiamo monitorando la situazione in evoluzione". In fretta e furia è stata aggiornata la geografica dei Tornei di qualificazioni per i Giochi, soprattutto per non accrescere l'angoscia degli atleti: da una parte temono l'epidemia del virus ma contemporaneamente hanno paura di compromettere il sogno di una vita, con l'incubo magari di dover dire addio al traguardo olimpico per il quale hanno sudato negli ultimi quattro anni. Sono stati già spostati ad Amman, in Giordania, gli incontri di pugilato validi come qualificazioni in un primo tempo in programma proprio a Wuhan, dal 3 al 14 febbraio. Spostato in Australia il torneo di qualificazione di calcio femminile come pure il torneo del basket femminile previsto a Foshan - a 1000 Km da Whuan - si giocherà a Belgrado. Anche il golf ha fatto un passo indietro, è stato cancellato il Blue Bay LPGA, torneo del massimo circuito americano femminile di golf, in programma dal 5 all'8 marzo ad Hainan, in Cina. Sono state annullate tutte le gare previste a Yanqing, che sarebbero state il primo test in vista dei Giochi Invernali di Pechino 2022, dalle gare di Coppa del Mondo di sci Alpino (niente discesa e SuperG maschile) alle prove di bob e skeleton, che avrebbero dovuto contribuire al processo di certificazione, omologazione, della nuova pista cinese, passaggio chiave per qualsiasi nuovo impianto. E' stato cancellato uno degli eventi più attesi di salto a ostacoli, la tappa di Hong Kong del Longines Masters.