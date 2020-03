Tokyo 2020, torcia olimpica accesa a porte chiuse

La fiaccola olimpica per i Giochi di Tokyo 2020 è stata accesa nell'antica Olimpia, questa mattina, mentre la Grecia ha registrato il suo primo decesso per coronavirus. In un evento chiuso al pubblico, limitato a pochi invitati, un'attrice vestita come un'antica alta sacerdotessa greca ha acceso la fiamma usando i raggi del sole riflessi da uno specchio concavo e lanciando poi una staffetta di una settimana in Grecia, prima che la torcia venga consegnata agli organizzatori dei giochi olimpici a Tokyo il 19 marzo.