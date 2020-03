La nuova data di inizio dell'Olimpiade di Tokyo, rinviata a causa dell'emergenza coronavirus, è stata fissata per il 23 luglio 2021, con la cerimonia di apertura. I Giochi si concluderanno l'8 agosto, come comunicato dal CIO. In pratica la manifestazione a cinque cerchi si sposta in là di un anno rispetto alle date previste inizialmente. La decisione è stata presa al termine di una conference-call tenuta dal Comitato Olimpico Internazionale, insieme al Governo giapponese e agli organizzatori dei Giochi e dopo aver consultato le federazioni nazionali. Come si legge nella nota emessa dal CIO, "le nuove date danno la possibilità di allontanare la pandemia da Covid-19 che ha colpito diversi Paesi, proteggendo nello stesso tempo la salute di tutte le persone coinvolte nell'organizzazione, salvaguardando gli interessi degli atleti e rispettando il calendario globale dello sport". Decise anche le nuove date delle Paralimpiadi, che si terranno sempre a Tokyo dal 24 agosto al 5 settembre.