Bach: "Giochi in date stabilite? Siamo fiduciosi"

Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale è stato ospite della martona digitale Sport Lab: "Cooperazione eccellente col Giappone". E sulle frizioni col governo italiano sulla riforma dello sport: "Mai ricevuto risposta alla nostra lettera. Ma il Coni ci ha chiesto di aspettare..."

"Siamo fiduciosi che i Giochi di Tokyo si svolgano nelle date stabilite": lo ha detto Thomas Bach, presidente del Cio, durante l'evento Sport Lab per i 75 anni di Tuttosport e Corriere dello Sport. Il numero uno dello sport poi prosegue: "Nonostante tutto in questo difficile periodo pensiamo che si possano organizzare grandi eventi sportivi in sicurezza. Si può notare come i test rapidi siano sempre più efficaci e applicabili, molte aziende farmaceutiche sono pronte per i test finali dei vaccini". Poi una battuta sul rapporto Cio e Giappone: "Stiamo lavorando sodo e grazie all'impegno dei partner e dei nostri amici giapponesi stiamo preparando cerimonia d'apertura del 21 luglio. Il Giappone si sta impegnando molto nell'organizzazione. Il primo Ministro lo ha ribadito in diverse occasioni e la cooperazione con il Cio è eccellente".

"Giochi Tokyo un po' come la luce in fondo al tunnel" "I giochi di Tokyo possono essere la luce alla fine di questo tunnel - ha proseguito Bahc -. Dopo questa crisi il movimento olimpico sarà ancora più forte di prima perché abbiamo dimostrato come lo sport giochi un ruolo fondamentale. L'Italia ne é un grande esempio e continuo a nutrire grande ammirazione per quello che hanno fatto il Coni e il Comitato Olimpico. Lo sport ha dimostrato di essere un fattore importante per ricostruire la società".