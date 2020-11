Bach: "Fiduciosi sull'inizio Giochi il 23 luglio"

Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico sullo svolgimento delle Olimpiadi di Tokyo slittate questa estate a causa della pandemia: "Sono sempre più fiducioso che avremo un numero ragionevole di spettatori ma quanti e in quali condizioni, ancora una volta. Dipenderà molto dagli sviluppi futuri"

Siamo molto fiduciosi che le Olimpiadi di Tokyo 2020 possano iniziare il 23 luglio del prossimo anno". Lo ha detto il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, parlando in videoconferenza con i giornalisti al termine dell'odierno Esecutivo del Cio in merito all'effettivo svolgimento delle Olimpiadi di Tokyo. Il numero uno dello sport mondiale nel marzo scorso aveva deciso assieme al premier giapponese Shinzo Abe e di tutto il Comitato organizzatore di rinviare di un anno i Giochi olimpici estivi a seguito della pandemia di Covid-19. Parlando della presenza del pubblico sugli spalti dei siti olimpici, Bach ha detto, "sono sempre più fiducioso che avremo un numero ragionevole di spettatori ma quanti e in quali condizioni, ancora una volta, dipenderà molto dagli sviluppi futuri".