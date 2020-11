Bach: "Ottimista per presenza pubblico a Tokyo"

Dopo un incontro con il nuovo primo ministro giapponese Yoshihide Suga, il numero uno del Cio Thomas Bach ha elogiato l'organizzazione delle misure preventive in vista dell'Olimpiade da parte del governo nipponico: "Saremo in grado di mettere in campo gli strumenti che garantiscano un contesto sicuro per tutti i partecipanti e questo ci rende fiduciosi che riusciremo anche ad avere spettatori negli stadi olimpici". Questo nonostante la seconda ondata dei contagi da Covid-19 nel mondo abbia fatto riemergere dubbi sull'effettivo svolgimento dei giochi la prossima estate in Giappone, mentre gli sponsor stentano a rinnovare i contratti e la maggioranza dei giapponesi è favorevole a ulteriori rinvii o all'annullamento. L'Olimpiade è in programma dal 23 luglio all'8 agosto, con il Presidente del Cio che lo scorso 29 ottobre si era detto "fiducioso che i Giochi di Tokyo si svolgano nelle date stabilite, con la cerimonia d'apertura prevista per il 21 luglio".