Il 2021 del judo inizia nel migliore dei modi: da lunedì 11 a mercoledì 13 gennaio Doha ospiterà il Masters, il torneo più prestigioso al mondo. In ogni categoria vengono invitati a partecipare i migliori 36 atleti della ranking (oltre a due rappresentanti del Qatar, che partecipano di diritto in quanto Paese ospitante). In caso di rinuncia di uno di questi 36 atleti, il posto non scala al 37° judoka della ranking: questo per garantire che il livello del torneo resti altissimo. Così come altissimo è anche il numero di punti che vengono assegnati salendo sul podio del Masters, utili per strappare gli ultimi pass a disposizione per la qualificazione all'Olimpiade di Tokyo: l’oro vale 1800 punti, l’argento 1260 punti, il bronzo 900 punti. Il Masters è il secondo torneo per numero di punti assegnati dopo il Mondiale. L’evento si svolgerà nella Lusail Sports Arena, palazzetto imponente che resterà però a porte chiuse per via del rigido protocollo anti-Covid previsto dalla IJF. I tre campionati europei organizzati negli scorsi mesi (Under 21, Under 23 e senior) si sono svolti seguendo questo protocollo, garantendo la massima sicurezza: i casi emersi ai test d’accesso sono stati isolati e non sono stati registrati casi in uscita, a dimostrazione dell’efficienza delle restrizioni.