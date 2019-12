Il Giappone chiude il torneo di Qingdao in testa nel medagliere davanti a Olanda e Francia. Quinto posto positivo per l'Italia, che festeggia per il primo storico oro per la Nazionale azzurra in un Masters: a conquistarlo è stato Manuel Lombardo nella categoria 66 kg

Il Masters di Qingdao 2019 resterà per sempre impresso nella storia del judo italiano. Manuel Lombardo (categoria 66 kg) è diventato il primo italiano a vincere un oro in un Masters, torneo di altissimo livello dedicato esclusivamente ai migliori 36 judoka di ogni categoria. Un risultato straordinario per l’atleta del gruppo sportivo dell’Esercito, che in finale ha battuto per ippon Kherlen Ganbold, atleta mongolo di grande esperienza. Con questo oro Lombardo porta a casa la bellezza di 1800 punti, preziosi per la qualificazione all’Olimpiade di Tokyo 2020. Il Giappone chiude il Masters in testa nel medagliere (5 ori, 2 argenti, 5 bronzi) seguito da una sorprendente Olanda (3 ori, 1 argento, 1 bronzo). Terzo posto nel medagliere per la Francia (1 oro, 3 argenti, 3 bronzi).