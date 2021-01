Lo sport italiano è a rischio di sanzione, tra due giorni il CIO potrebbe sospendere il CONI per violazione della carta olimpica. Malagò interviene alla Camera: "Sportivamente parlando la situazione è drammatica. Lo sport non può essere subordinato alla politica, serve immediatamente un provvedimento tampone del governo che fermi qualsiasi delibera del CIO" OLIMPIADI TOKYO A RISCHIO, LA DECISIONE A MARZO Condividi:

Il tempo sta per scadere: mercoledì 27 gennaio il CIO potrebbe sospendere il Coni. L'Italia rischia di andare ai Giochi di Tokyo, il prossimo anno, senza inno, senza bandiera e senza possibilità di migliorare il medagliere. "Siamo in una situazione drammatica, sportivamente parlando, in quanto dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2018 è mutata la questione riguardante il rapporto tra l'allora Coni Servizi e oggi Sport & Servizi col Coni. La carta olimpica vieta a qualsiasi comitato olimpico di operare per il tramite del governo. Il Coni non può essere subordinato ad un società governativa, deve essere libero di autodeterminarsi. Attualmente, invece, la società Sport e Salute é il braccio operativo del governo". Con queste parole il presidente del Coni Giovanni Malagò interviene in videoconferenza all'audizione presso le Commissioni riunite Cultura e Lavoro della Camera dei Deputati in vista della scadenza imminente del 27 gennaio quando l'Executive Board del CIO (Comitato Olimpico) sarà chiamato a valutare la posizione dell'Italia in merito alla violazione della carta olimpica.

"Serve un provvedimento immediato" Occorre ricordare che l'azionista unico di Sport e Salute (ex Coni Servizi) è il Ministero dell’economia e delle finanze. In virtù della nuova denominazione e dell'ampliamento delle competenze - come previsto dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) - . A Sport e Salute è affidata la gestione di 368 milioni di euro sui 408 del finanziamento dello Stato al settore, i restanti 40 sono in gestione del CONI per lo sport di vertice e la preparazione olimpica. "La situazione si può ancora risolvere nelle prossime ore, cioè prima del 27 gennaio. Serve immediatamente un provvedimento tampone del governo che fermi qualsiasi delibera del CIO, una norma metterebbe una pezza ad una situazione è drammatica, poi ci sarà il tempo per mettere i puntini sulle i", chiosa Malagò.