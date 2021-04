19/21 ©Ansa

GWANGJU 2019. L'ultima impresa iridata in Corea, con la sesta medaglia d'oro in un Mondiale, consacrandosi come l'atleta più vincente in una stessa gara grazie ai 4 ori, 3 argenti e 1 bronzo conquistati in otto diverse edizioni, a partire dalla rassegna di Montréal 2005.