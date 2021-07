Il primo ministro giapponese Suga: "Dobbiamo rafforzare le nostre contromisure"

Lo stato di emergenza entrerà in vigore il 12 luglio e resterà fino al 22 agosto. Bar e ristoranti non potranno servire alcolici e dovranno chiudere entro le 20:00. In Giappone si è a lungo discusso se posticipare o addirittura cancellare le Olimpiadi a causa dell'aumento dei casi Covid. Alla fine è giunta del decisione del governo: "Prendendo in considerazione l'effetto delle varianti del coronavirus e per non lasciare che i contagi si diffondano nuovamente nel resto del Paese, dobbiamo rafforzare le nostre contromisure", ha spiegato il primo ministro, Yoshihide Suga.