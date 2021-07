Aifa: monoclonali a 74 pazienti in 7 giorni

Sono 6.198, da metà marzo a oggi, i pazienti Covid a cui sono stati prescritti anticorpi monoclonali in Italia. Di questi, 74 sono quelli che li hanno ricevuti nell'ultima settimana: un numero per la prima volta in crescita dopo mesi in calo e che va di pari passo alla lieve ricrescita registrata nei contagi. Questi i dati del 14° Report sugli Anticorpi Monoclonali per Covid-19 dell'Agenzia italiana del Farmaco (Aifa), relativo al periodo dal 2 all'8 luglio. Il documento conferma come sia il Lazio la regione ad aver somministrato finora piu' dosi, ben 838.