VILLAGGIO OLIMPICO, 'PLAYBOOK'. A causa della pandemia, ci saranno regole stringenti per gli atleti: indossare sempre le mascherine, minimizzare l'interazione sociale, scaricare l'app e altri sistemi tecnologici anti-Covid, tamponi giornalieri stando accorti a non mangiare, bere, fumare, lavarsi i denti o usare collutorio nei 30 minuti prima del test. Si dovrà mangiare isolati e, ove non possibile, a 2 metri di distanza dagli altri. Chi non rispetterà una di queste regole sarà punito con un avvertimento, una sospensione, una squalifica o una sanzione pecuniaria