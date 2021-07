Rhys McClenaghan ha testato in prima persona il proprio letto, saltandoci sopra e dimostrando che regge l'urto: nelle scorse settimane era uscita la notizia che i letti del villaggio olimpico sarebbero stati costruiti in legno riciclato. Una misura precauzionale per fare in modo che si rompano per il troppo peso o per i movimenti bruschi e per evitare contatti tra gli atleti in un'edizione condizionata dal Covid

Letti anti sesso alle Olimpiadi di Tokyo 2020? La notizia che al villaggio olimpico le camere per gli atleti avessero letti di cartone riciclato realizzati in modo che si rompano in caso di peso maggiore del dovuto o di movimenti bruschi aveva creato qualche perplessità tra gli atleti. Un modo per evitare contatti tra persone e limitare i contagi da Covid-19. Letto leggero pensato solo per dormire? Non secondo il ginnasta irlandese Rhys McClenaghan, che sui social ha voluto fare una prova saltellando sul suo. Tra un balzo e l'altro McClenaghan ha dimostrato che regge gli urti. "Lo vedete? Non si rompe", ha commentato soddisfatto dopo il suo test. Insomma, il sesso non sembrerebbe essere una 'mission impossible' a Tokyo. Starà agli atleti decidere se limitare i contatti per tenersi a distanza dal virus oppure correre il rischio...