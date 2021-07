Il Cio ha deciso: Olimpiadi 2032 a Brisbane

Adesso è arrivata anche l'ufficialità: le Olimpiadi estive del 2032 si terranno a Brisbane, in Australia. La decisione è stata annunciata questa mattina nel corso della 138esima sessione del Comitato Olimpico Internazionale, con un'assegnazione praticamente "scontata" visto che Brisbane era l'unica candidata. Nonostante ciò, la votazione è stata rimandata di 24 ore, attesa per ieri proprio perché non c'erano altre "concorrenti" ma posticipata dal Cio che non scartava l'ipotesi di riaprire le discussioni con altre città interessate.