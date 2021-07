Tokyo 2020: orsi liberi... uomini meno

Un ospite inatteso, un orso bruno, nella partita di softball tra Giappone e Australia che ha aperto l'Olimpiade di Tokyo 2020. L'animale è tuttora ricercato. Tante limitazioni per i presenti: il sollevatore di pesi ugandese Julius Ssekitoleko, fuggito per evitare il rientro in patria, è stato rispedito nel suo Paese nonostante la volontà di cercare una nuova vita in Giappone; il Ct dell'Italia del ciclismo Davide Cassani è stato fermato durante una corsetta mattutina

Senza accredito, tamponi, quarantena…eppure il primo a presentarsi a Fukushima, la città della famosa centrale nucleare colpita dal maremoto del 2011, per la partita Giappone-Australia di softball che ha aperto, prima ancora dell'apertura vera e propria di venerdì, l'Olimpiade giapponese. Ospite inatteso (il pubblico, come si sa non è previsto) e poco gradito: un orso bruno! Orso che ha subito messo in allarme i guardiani e che è tuttora ricercato.

Non proprio un avvistamento raro, infatti, un mese fa a Sapporo, dove si gioca a calcio, si marcia e si corrono le maratone di Tokyo 2020, un esemplare simile è stato abbattuto senza pensarci troppo, dopo aver attaccato e ferito persone in una zona residenziale. Orsi liberi e atleti prigionieri.

Il sollevatore di pesi ugandese Julius Ssekitoleko, fuggito per evitare il ritorno in patria, è stato "catturato" ieri e rispedito nel suo Paese, nonostante la volontà di cercare un lavoro e una nuova vita in Giappone. E il Ct del nostro ciclismo, Davide Cassani, è stato riportato nell'albergo ufficiale della Nazionale azzurra, vicino al percorso di gara, dopo esser stato sorpreso di prima mattina a correre a piedi, per tenersi in allenamento, battere il fuso e la tensione. Non si può! Si rompe il protocollo, la simil-bolla. A Davide restano le scale della struttura per fare un po' di movimento. Prigionieri del Covid e dell'organizzazione. Uomini in gabbia e animali liberi, almeno finché non sparano…