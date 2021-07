La nuotatrice italiana è tra i candidati per la Commissione Atleti del Cio. La Pellegrini ha chiesto agli atleti accreditati ai Giochi di votare per lei: "Se sono una persona migliore lo devo alla mentalità olimpica. Per questo mi impegno ad esserne fiera ambasciatrice". Le votazioni si svolgeranno al Villaggio Olimpico fino al 3 agosto: soltanto 4 atleti sui 30 candidati verranno eletti

È una leggenda del nuoto ed è entrata nella storia dello sport italiano e non solo. Adesso Federica Pellegrini guarda anche oltre e punta alla politica sportiva. Direttamente dal Villaggio Olimpico di Tokyo, dove è arrivata in attesa di scendere in vasca per la quinta edizione consecutiva dei Giochi, 'La Divina', attraverso un post su Instagram, ha invitato tutti a votare per lei in vista dell'elezione per la Commissione Atleti del Cio, per le quali la nuotatrice azzurra è candidata insieme ad altri 30 atleti - uno dei nomi più illustri è quello di Pau Gasol. Soltanto 4 verranno eletti e a votare, fino al prossimo 3 agosto proprio nel Villaggio Olimpico, saranno tutti i partecipanti accreditati ai Giochi.