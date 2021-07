Dopo gli infortuni di Berrettini e Molinari, saranno 384 gli atleti italiani in gara a Tokyo: 197 uomini e 187 donne impegnati in 36 discipline diverse. Un record per lo sport azzurro, che non aveva mai mandato tanti rappresentanti alle Olimpiadi. Adesso la speranza è quella di battere anche il record di medaglie, le 36 conquistate a Roma 1960… Disciplina per disciplina, ecco tutti gli italiani in gara

