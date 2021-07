Kentaro Kobayashi, direttore artistico della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo , è stato licenziato dal suo incarico alla vigilia dei Giochi a causa di una battuta risalente a parecchi anni fa sull' Olocausto . Ad annunciare la decisione sono stati gli organizzatori della manifestazione proprio a poche ore dalla cerimonia in programma domani, venerdì 23 luglio. "Abbiamo appreso - ha spiegato Seiko Hashimoto, il presidente di Tokyo 2020 - che in una performance artistica del passato Kentaro Kabayashi ha utilizzato un linguaggio irrispettoso su un tragico fatto storico ".

Cosa ha detto Kobayashi

I fatti risalgono a 23 anni fa. Nel 1998 Kentaro Kobayashi - un personaggio dello spettacolo parecchio noto in Giappone - si è reso protagonista di uno sketch con un altro comico. I due fingevano di essere una coppia di intrattenitori televisivi per bambini e, facendo riferimento a dei ritagli di bambole di carta, Kobayashi li decriveva come "quelli di quella volta che hai detto 'giochiamo all'Olocausto'" I due scherzavano inoltre immaginando la rabbia del produttore dello show a causa di questo riferimento alla Shoah. Dopo le dure reazioni in Giappone, Kobayashi si è scusato con una dichiarazione chiarendo che la scenetta "conteneva linee estremamente inappropriate".