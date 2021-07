Olimpiadi, la Puglia... seconda nel medagliere!

Con l'oro nel taekwondo del brindisino Vito Dell'Aquila e l'argento nella sciabola maschile del foggiano Luigi Samele, l'Italia vola al secondo posto nel medagliere olimpico - seppure per qualche ora - appena dietro la Cina e davanti agli Stati Uniti, ancora a zero. E in Puglia è grande festa

La Puglia seconda nel medagliere olimpico di Tokyo 2020: tutto vero! Con la medaglia d'oro nel taekwondo (categoria -58 kg) di Vito Dell'Aquila, brindisino di Mesagne, e quella d'argento nella sciabola maschile del foggiano Luigi Samele, l'Italia è balzata in "classifica" - seppure per qualche ora - appena dietro la Cina e davanti a colossi come Stati Uniti e Germania (ancora a zero) e appaiata allo stesso Giappone padrone di casa. La notizia è stata accolta subito con gioia dalle istituzioni e nelle rispettive città di appartenenza dei due giovanissimi campioni, mentre "Puglia" è diventata rapidamente trend topic sui social network, "seconda nel medagliere" per il sindaco di Bari, Antonio De Caro, e in tanti simpatici post.