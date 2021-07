Dopo la cerimonia di apertura, si assegnano oggi i primi ori a Tokyo: grande attesa per la prova di ciclismo su strada maschile, con Nibali tra gli outsider. Esordio per volley maschile, Nazionale femminile di basket 3vs3 e i tennisti Sonego, Fognini e Musetti. Speranze di medaglie nel taekwondo con Vito Dell'Aquila nei 58 kg

Quarto giorno di gare ai Giochi Olimpici di Tokyo. Si assegnano i primi ori, 11, con un occhio di riguardo per la prova di ciclismo su strada maschile, che vedrà impegnato Vincenzo Nibali. Esordio anche per il volley maschile contro il Canada. e per la Nazionale di basket 3vs3 femminile, impegnata con Francia e Mongolia. Caccia alla medaglia per Vito Dell’Aquila, tra i favoriti nei 58 kg del taekwondo, scendono in vasca Detti e Martineghi, mentre in pedana ci saranno Fiammingo e Curatoli. Qui tutti gli appuntamenti di giornata e gli italiani impegnati (orari italiani).