"Per un finale di carriera così ci avrei messo la firma" . A dirlo è Aldo Montano dopo la sconfitta dell'Italia di sciabola contro la Corea del Sud nella finale olimpica a Tokyo 2020. Un oro nella sciabola individuale ad Atene 2004, dove vinse anche l'argento nella gara squadre, oltre a un bronzo nella stessa specialità anche a Pechino e Londra. "Sono entrato per il problema di Gigi Samele ed è stata la gioia più bella dare il mio contributo a conquistare questa medaglia - ha proseguito lui, come riporta l'Ansa -. Non ho fatto una carriera, ma una vita meravigliosa . Con ragazzi giovani, una vita splendida fatta di tanti sacrifici ma anche gioie".

"Finire insieme a Federica Pellegrini? È una ruota che gira"

Nel pomeriggio, dopo la qualificazione strappata contro l'Iran, il 43enne Montano aveva detto: "Nel mio futuro cosa c'è? Tante idee, tante cose, una famiglia da accudire. Vediamo, tante idee in ballo. Cosa mi è mancato? L'oro a squadre. Ma va bene così, è giusto fermarci qui dopo 17 anni di carriera che per me è stata più che altro una vita. Io e Pellegrini finiamo insieme? È una ruota che gira per tutti, quella sportiva è rapida, velocissima e anche cinica. Per me è durata tanto, fin troppo. E sono contento così".