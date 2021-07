I risultati degli azzurri: out Fognini e Giorgi dal tennis. Pellegrini 7^ nei 200 stile. Bronzo per Burdisso nel nuoto (200 farfalla) e per il Quattro senza nel canottaggio. Irma Testa in semifinale nel pugilato ed è già a medaglia nei pesi piuma. Sciabola maschile batte l'Ungheria e vola in finale, dove alle 12.30 si giocherà l'oro con la Corea. Quinto Ganna nella cronometro di ciclismo. Italbasket ko TOKYO, LA GIORNATA LIVE - RISULTATI Condividi:

Tennis, fuori Fognini e Giorgi Si ferma la corsa degli azzurri del tennis Camila Giorgi e Fabio Fognini a Tokyo. La marchigiana è stata sconfitta nel torneo femminile dalla Svitolina con un doppio 6-4. Il ligure ko con Medvedev 6-2 3-6 6-2.

Scherma, Italia sciabola in finale Impresa della squadra maschile di sciabola a Tokyo. Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele e Aldo Montano hanno battuto in semifinale l'Ungheria dopo una grande rimonta e - alle 12.30 ora italiana - andranno a caccia dell'oro contro la Corea.

Italbasket ko contro l'Australia 83-86 Dopo la prima vittoria 82-92 sulla Germania, l'Italbasket di Meo Sacchetti si piega solo all'ultimo possesso contro la nazionale australiana che può contare su ben 7 giocatori NBA. Ancora molto positivo Simone Fontecchio, gli azzurri pagano lo stradominio a rimbalzo offensivo degli australiani. Dopo due partite una vittoria e un ko per gli azzurri. Clicca qui per la cronaca della gara.

Canottaggio, bronzo nel quattro senza Altra medaglia per l'Italia dal canottaggio: il 4 senza formato da Castaldo, Lodo, Vicino e Di Costanzo. Più forti di tutto gli azzurri, pure del Covid, con Di Costanzo che all'ultimo momento ha sostituito Rosetti (positivo al coronavirus). Quinto posto invece per il 4 di coppia maschile formato da Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Simone Venier. 4 di Coppia donne: Iseppi, Montesano, Lisi e Gobbi quarte. Nel doppio pesi leggeri maschile Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta chiudono al secondo posto la seconda semifinale e vanno in finale col terzo crono complessivo. Nel doppio pesi leggeri femminile Valentina Rodini e Federica Cesarini vanno in finale. Affronteranno invece la Finale B il 2 senza senior maschile Giovanni Abagnale e Vincenzo Abbagnale (che ha sostituito Marco Di Costanzo, a sua volta sostituto di Rosetti nel 4 senza) e il 2 senza senior femminile di Kiri Tontodonati ed Aisha Rocek. Doppio senior femminile: Alessandra Patelli e Chiara Ondoli chiudono al nono posto assoluto.

Nuoto, Pellegrini settima. Burdisso è bronzo nei 200 farfalla Niente impresa per Federica Pellegrini, che dopo aver centrato la quinta finale consecutiva nei 200 stile libero (come lei nessun'altra donna nel nuoto), chiude settima in 1'55''91. Oro all'australiana Titmus in 1'53''50, argento per la nuotatrice di Hong Kong Haughey e bronzo per la canadese Oleksiak. Federico Burdisso splendido bronzo nei 200 farfalla vinti dall'ungherese Kristof Milak, davanti al giapponese Tomoru Honda. Delusione per Simona Quadarella, solo quinta nella finale dei 1500 stile libero vinta dall'americana Katie Ledecky. L'azzurra ha chiuso in 15'53''97, lontana quasi 11 secondi dal podio. Alessandro Miressi centra invece la qualificazione alla finale dei 100 stile libero. Out invece l'altro italiano Thomas Ceccon, che chiude con il 12esimo tempo. L'Italia ha concluso al quinto posto la staffetta 4x200 stile libero maschile. Il quartetto azzurro - Stefano Ballo, Matteo Ciampi, Filippo Megli e Stefano Di Cola - ha chiuso alle spalle di Gran Bretagna (oro), Russia (argento) e Australia (bronzo).

Pugilato, storica medaglia per Irma Testa: è in semifinale Irma Testa regala all'Italia la prima storia medaglia nel pugilato femminile. L'azzurra ha superato la canadese Can nei quarti di finale, qualificandosi per la semifinale e, dunque, assicurandosi almeno la medaglia di bronzo. Sabato affronterà in semifinale Petecio, alle 6.39 ora italiana.

Ciclismo, Ganna chiude quinto Niente da fare per Filippo Ganna. Il piemontese è calato alla distanza e ha chiuso in quinta posizione la cronometro individuale. Oro Slovenia con Roglic, argento Olanda con Dumoulin e bronzo Australia con Dennis. Bettiol undicesimo. Dopo il terzo posto nella prova in linea, Elisa Longo Borghini ha chiuso al decimo posto la cronometro femminile. Oro all'olandese Annemiek van Vleuten.

Tuffi, Marsaglia-Tocci sesti nel trampolino 3 metri sincro Sesto posto per Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci nel trampolino sincro da tre metri. La medaglia d'oro è andata ai cinesi Zongyuan Wang e Siyi Xie con 467.2 punti. Argento agli Stati Uniti con 444.36, bronzo alla Germania.

Canoa, De Gennaro (K1 slalom uomini) e Bertoncelli (C1 slalom donne) in semifinale Giovanni De Gennaro ha concluso al secondo posto le qualificazioni nel K1 maschile: l'azzurro si è così qualificato per la semifinale. Canoa slalom: Marta Bertoncelli va in semifinale col decimo crono.

Judo, Bellandi fuori ai ripescaggi Sperava di tornare in corsa per il bronzo Alice Bellandi, ma nel judo categoria -70 kg femminili perde per ippon contro la croata Barbara Matic dopo 44 secondi del golden score. L'altro azzurro Nicholas Mungai è stato eliminato dall'uzbeko Davlat Bobonov nelle eliminatorie dei -90 kg.

Tiro a volo E' al secondo posto Silvana Stanco dopo il primo giorno di eliminatorie (75 piattelli) della gara di Fossa olimpica dei Giochi di Tokyo. 74/75 per l'azzurra, stesso punteggio della rappresentante di San Marino Alessandra Perilli. Meglio di loro solo la slovacca Zuzana Stefecekova che non ha commesso errori. Sesto posto con 72 per la nostra portabandiera Jessica Rossi. Le eliminatorie della Fossa donne si concluderanno domani, giorno in cui alle 14,30 ora di Tokyo, le 7,30 in Italia, è in programma la finale. C'è anche l'azzurro Mauro De Filippis fra i cinque tiratori che hanno concluso al comando la prima giornata di eliminatorie della gara di Fossa olimpica.