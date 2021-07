Nuoto, Federico Burdisso bronzo nei 200 delfino

Dal nuoto arriva un'altra medaglia all'Olimpiade di Tokyo: la conquista Federico Burdisso che chiude terzo la finale dei 200 delfino. Un bronzo che l'azzurro commenta così: "Negli ultimi tempi ho avvertito molto stress: questa gara non volevo neanche farla. Ma ora sono molto contento"

Un'altra medaglia dal nuoto italiano all'Olimpiade di Tokyo. E' Federico Burdisso a conquistare il bronzo nei 200 delfino. L'oro è stato vinto dall'ungherese Milak, l'argento dal giapponese Honda. Burdisso ha chiuso la sua gara in 1'55"40, a 3''20 da Milak. Una medaglia costata fatica, anche mentale, come sottolinea l'azzurro a fine gara: "Negli ultimi tempi ho avvertito molto stress: questa gara non volevo neanche farla. Ma ora sono molto contento. Devo ancora realizzare bene, è stata un'Olimpiade po' strana, faccio un po' fatica ad accorgermi di quello che mi accade attorno. Il secondo posto era alla mia portata, comunque mi accontento del terzo posto".