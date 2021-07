Il racconto della finale

Azzurre reattive allo start, balzano in testa appaiate alla Gran Bretagna, con Francia e Olanda che assestatisi dopo i primi colpi le vanno a prendere, e ai 500 metri è inglesi, francesi e italiane, in quest’ordine, in pochi centesimi. Si alza il vento sul Sea Forest Waterway ma le azzurre restano concentrate e continuano a restare attaccate al treno di Gran Bretagna e Francia, piazzando un attacco ai 750 metri che a 38 colpi le porta in testa. Rinviene pericolosamente l’Olanda in acqua 1, un avversario temibile per Fede e Vale che però ai 1000 metri sono ancora lì, terze a meno di cinque decimi dalle olandesi che dopo essere transitate in testa vanno ad aumentare. Bravissime le due azzurre a non cedere in questa prova di nervi a centrocampo che vede protagoniste anche Francia e Gran Bretagna, sarà una lotta anche a chi sbaglierà meno in un lago dalle difficili condizioni. Sembra prendere il largo l’Olanda in prossimità dei 1500 metri, dove però l’Italia passa ancora terza e ancora in piena lotta per un sogno. Le inglesi attaccano e la Francia prova a seguirle, Federica e Valentina sono lì a giocarsela, si appanna l’azione dell’Olanda e ora negli ultimi 200 metri ci si gioca il tutto per tutto! Vola la barca azzurra, attenzione alla Francia che risale pericolosamente ma è incredibile l’azione azzurra, nelle ultime 5 palate le azzurre danno il tutto per tutto, ed è oro.