Terza vittoria consecutiva nel torneo olimpico per la Nazionale femminile di volley: battuta 3-0 l'Argentina (25-21, 25-16, 25-15) e passo avanti importante verso il passaggio del turno. 17 punti per Egonu

Arriva il terzo successo in altrettanti incontri per la Nazionale Italiana a Tokyo: battuta con un netto 3-0 (25-21, 25-16, 25-15) l’Argentina. Grazie alle 3 vittorie e ai 9 punti conquistati l’Italia ha fatto un altro importante passo in avanti verso il passaggio del turno.

La cronaca del match Primo set equilibrato con le squadre molto ravvicinate nel punteggio e con l’Italia in grado di piazzare il break decisivo solo nel finale riuscendo comunque ad aggiudicarsi il parziale per 25-21 chiudendo grazie a un ace di Fahr. Secondo set iniziato con la conferma della palleggiatrice sarda nel sestetto, col passare dei minuti Mazzanti ha poi inserito Folie al posto di Fahr e Chirichella per Danesi. La rotazione degli effettivi da parte del CT ha fatto sì che la squadra proseguisse sulla strada già intrapresa in precedenza riuscendo così a portarsi sul 2-0 grazie al 25-16 decretato da un muro di Folie alla seconda palla set. Terzo e ultimo set che ha visto scendere in campo anche il capitano Miriam Sylla per una passerella conclusasi sul 25-15 e il conseguente 3-0 senza particolari sussulti.

Mazzanti: "Arriviamo nella migliore condizione" "Rispetto alla partita con la Russia, che si giocava allo stesso orario, abbiamo speso all’inizio un po’ più di energie per metterci insieme - ha detto il CT Mazzanti -. Quando, però, la squadra si è trovata si sono viste cose molte belle, anche da chi nelle gare precedenti aveva giocato poco: sono molto contento anche per loro. Si avvicinano le partite che decideranno la classifica del girone, ci arriviamo nella migliore condizione con tre vittorie e a punteggio pieno. Il match con la Cina ci evoca tanti bei ricordi, negli ultimi anni ci sono state belle sfide con loro. Nell’ultima giornata poi toccherà agli Stati Uniti, una delle migliori squadre di questo torneo. La Cina ha avuto un avvio di Olimpiade complicato e noi non dobbiamo farla rientrare in carreggiata. Per noi poi ha un significato speciale affrontarle, probabilmente contro di loro è avvenuta la prima vittoria importante di questo ciclo e quella gara al Mondiale 2018 ci ha dato la spinta per credere in noi stessi e ottenere i risultati successivi”.