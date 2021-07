Il numero uno al mondo ha battuto agevolmente nei quarti di finale il giapponese Nishikori in due set e si è qualificato per la semifinale, dove troverà Zverev. Djokovic va a caccia dell'oro olimpico per tenere vive le speranze di Golden Grand Slam TOKYO 2020, TUTTI I RISULTATI IN DIRETTA Condividi:

Prosegue la corsa di Novak Djokovic verso l'oro alle Olimpiadi di Tokyo. Il numero uno al mondo si è qualificato per le semifinali dei Giochi battendo agevolmente in due set Kei Nishikori nei quarti di finale. Nulla da fare per il giapponese ex numero 4 del ranking ATP, che alle Olimpiadi di Rio nel 2016 aveva conquistato la medaglia di bronzo: troppo forte il serbo, che ha impiegato appena 72 minuti per chiudere i conti con un netto 6-2, 6-0.

In semifinale c'è Zverev: gli altri risultati Per provare a conquistare il suo primo titolo olimpico Djokovic dovrà superare in semifinale Alexander Zverev, attuale numero 4 del mondo, che ha superato in due set Jeremy Chardy. Dall'altra parte del tabellone, invece, si sfideranno il russo Khachanov e lo spagnolo Carreno-Busta, che hanno superato rispettivamente il francese Humbert e il russo Medvedev. Nole, che in questa stagione ha già vinto i tre tornei dello Slam fin qui disputati (Australian Open, Roland Garros e Wimbledon), punta all'oro per mantenere viva la possibilità di raggiungere il Golden Grand Slam, ovvero la vittoria nello stesso anno dei quattro Major e delle Olimpiadi: l'impresa nella storia del tennis è riuscita soltanto alla tedesca Steffi Graf nel 1988. Stabilita intanto la finale del singolare femminile: la sfida per l'oro sarà tra la svizzera Belinda Bencic e la ceca Marketa Vondrousova.