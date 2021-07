Si spegne il sogno del Golden Slam (vincere i 4 tornei Major e l’olimpiade nello stesso anno, impresa riuscita alla sola Stefi Graf nell’88) per Novak Djokovic. Il serbo, infatti, è stato eliminato nella semifinale del torneo olimpico dal tedesco Alexander Zverev (testa di serie numero 4) che in poco più di due ore ha avuto la meglio del recente vincitore di Wimbledon, Roland Garros e Australian Open in tre set, col punteggio di 1-6, 6-3, 6-1. Una partita dai due volti, come si evince chiaramente dal punteggio, che ha avuto il suo momento di svolta a metà del secondo set quando il serbo, già in vantaggio di un parziale e con un break a favore nel secondo, ha prima perso il servizio per andare sul 4-2 facendo rientrare Zverev e ha poi subito un clamoroso parziale di 10 game a 1, durante il quale non è riuscito a tenere il servizio per ben 5 volte su 6. Un probabile colpo di calore per Djokovic, nettamente in controllo della gara nella prima ora, che probabilmente ne ha condizionato la prestazione anche nella semifinale del doppio misto giocata e persa in due set al fianco di Nina Stojanovic contro la coppia russa formata da Vesnina-Karatsev. Ultima speranza di medaglia sarà riposta ora nella finale per il bronzo che Djokovic giocherà nella mattinata italiana di sabato contro lo spagnolo Carreno-Busta. La finale, prevista per domenica, sarà invece tra Kachanov e per l’appunto Zverev.