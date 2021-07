Storico bronzo per Lucilla Boari nell'arco. Marco Tamberi vola a 2.28 e si qualifica per la finale dell'alto. Avanzano Abdelwahed e Ala Zoghlami nella finale dei 3000 siepi. 400 ostacoli: Sibilio in semifinale, così come Elena Bellò negli 800 femminili e Anna Bongiorni nei 100 metri. Scherma, spada maschile a squadre subito eliminata dalla Russia TOKYO LIVE: TUTTE LE NOTIZIE DI GIORNATA Condividi:

Tokyo: Tamberi qualificato per la finale dell'alto Gianmarco Tamberi ha conquistato la qualificazione per la finale olimpica del salto in alto. Dopo un errore a 2.28, l'azzurro è riuscito a superare la misura, che gli consentirà di gareggiare per una medaglia nella finale in programma domenica 1 agosto. Stefano Sottile è eliminato, si è fermato a 2.21.

3000 siepi, finale per Ahmed Abdelwahed e Ala Zoghlami. Eliminato il gemello Comincia bene l'Olimpiade di Tokyo 2020 per l'atletica azzurra che, nella parte iniziale della prima giornata di gara, ha qualificato due atleti su tre per la finale dei 3000 siepi. Il pass è stato ottenuto direttamente con il terzo posto nella sua batteria da Ahmed Abdelwahed. Ripescato, grazie al tempo, Ala Zoghlami (quarto nella prima batteria), mentre il fratello gemello, Osama, pure quarto nella sua batteria, è stato eliminato a causa di un tempo troppo alto che non gli ha permesso di essere ammesso alla finale.

Atletica, in semifinale Sibilio (400 ostacoli maschili), Bellò (800 femminili) e Bongiorni (100 femminili) Con un ottimo rettilineo finale, il suo marchio di fabbrica, Alessandro Sibilio ha conquistato la qualificazione alla semifinale dei 400 ostacoli alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurro ha chiuso la sua batteria al terzo posto (passavano i primi quattro) con il tempo di 49''11. Turno superato negli 800 anche per Elena Bellò, quinta nella sua batteria ma poi ripescata grazie al tempo di 2'01"07: l'azzurra è in semifinale. Anna Bongiorni si è qualificata per le semifinali dei 100 metri: l'atleta azzurra ha chiuso la sua batteria al terzo posto, qualificandosi direttamente per le semifinali, con il tempo di 11''35. Eliminata Vittoria Fontana

Canoa, K1 slalom uomini: Giovanni De Gennaro eliminato in semifinale Niente da fare per Giovanni De Gennaro: l'azzurro non è riuscito a raggiungere la finale del K1 slalom uomini. Fatale un errore a inizio gara durante la semifinale, dove era partito per penultimo. Chiude tredicesimo col tempo di 100'23''.

È bronzo per Lucilla Boari! Prima storica medaglia azzurra al femminile nell'arco Meravigliosa Lucilla Boari, è bronzo! Prima storica medaglia azzurra nell'arco femminile. Battuta nella finale per il bronzo l'americana Brown: 7-1 il punteggio finale. 1-1 dopo il primo set con due 8 con asterisco che si trasformano in 9 per l'americana e che valgono il pari a 28. Lucilla conquista il vantaggio nel secondo andando sopra 3-1. E dunque 5-1 dopo il terzo. L'azzurra chiude nel quarto con un 10! Precedentemente aveva superato la cinese Wu nei quarti e la bielorussa Marusava negli ottavi, perdendo la finale con la russa Osipova.

Scherma, spada a squadre maschile eliminata nei quarti dalla Russia Ancora una delusione per la scherma italiana alle Olimpiadi di Tokyo. Gli azzurri della spada maschile (a Rio 2016 medaglia d'argento) sono stati eliminati dalla Russia al primo incontro, valido per i quarti di finale, della prova a squadre. L'Italia - con in pedana Marco Fichera, Andrea Santarelli ed Enrico Garrozzo - ha perso con i russi per 45-34.

Nuoto, Panziera fuori dalla finale dei 200 dorso: "Mi sono mancate le energie" "Ho provato a fare una gara più aggressiva, ma mi sono mancate le energie: non ne avevo più". E' la delusione di Margherita Panziera, che ha fallito la qualificazione alla finale olimpica dei 200 dorso. "Io ho dato il cento per cento, peccato perché fino a due settimane fa stavo facendo tempi assurdi. Poi non so cosa è successo. Di certo, qui è tutto diverso rispetto a una gara in Europa: il fuso orario, il mangiare diverso. Comunque è andata così e io - ha concluso la nuotatrice italiana - non mi devo abbattere".

Beach volley, Nicolai-Lupo agli ottavi, Carambula-Rossi eliminati Altra vittoria per la coppia azzurra del beach volley Nicolai-Lupo, la terza su tre nel gruppo F. Battuti 21-19, 17-21, 15-10 i polacchi Kantor-Losiak. Per completare il girone manca solo la sfida tra Giappone e Germania in programma domani. Eliminati invece Carambula-Rossi, ko contro gli elvetici Heidrich-Gerson: la coppia azzurra chiude all'ultimo posto il gruppo C.

Lancio del disco, eliminato Giovanni Faloci Non conquista la finale l'azzurro Giovanni Faloci nel lancio del disco. Si ferma 57.33 metri, chiudendo in 29ma posizione.

Pugilato, leggeri, eliminata Rebecca Nicoli Dopo Giordana Sorrentino, anche Rebecca Nicoli lascia il torneo di pugilato dell'Olimpiade di Tokyo. Il peso leggero azzurro è infatti stata sconfitta ai punti per 5-0 dall'irlandese Kellie Anne Harrington in un match degli ottavi di finale. I punteggi dei giudici (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 29-8) rispecchiano l'andamento dell'incontro, dominato dalla rivale dell'azzurra.