Lo spirito olimpico declinato nella sua accezione più nobile. Competere fino all’ultima energia per primeggiare sul proprio avversario e poi onorarlo nel rispetto dello sforzo che entrambi hanno compiuto. Se poi i due atleti appartengono a due nazioni vicine ma spesso, per usare un eufemismo, in contrasto ideologico è invitabile che l’episodio diventi in poche ore mondiale e venga applaudito da tutti. E’ quanto è successo, il tutto condensato in un gesto di pochi secondi, al termine della sfida dei sedicesimi di finale dei +78 kg donne di judo, tra la saudita Tahani Alqahtani e l’israeliana Raz Hershko, conosciuta nell’ambiente col soprannome di 'Hercules'. Dopo aver vinto per ippon, il ko del judo, la 23enne israeliana si è avvicinata all’avversaria, l’ha abbracciata e poi le ha alzato il braccio destro, come per rendere pubblico omaggio al suo valore.