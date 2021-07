Mauro Nespoli si arrende la turco Gazoz nella finale in una sfida tesissima e bellissima. Sfuma l'oro individuale che manca dai tempi di Marco Galiazzo ad Atene 2004. Ventitreesima medaglia azzurra a Tokyo

Nespoli, è argento. L'azzurro si ferma soltanto in finale e al termine di una corsa eccezionale. Gazoz lo batte 6-4 in una sfida tesissima e bellissima. L'azzurro inizia benissimo: 10, 10 e 9 al primo set dove passa avanti 2-0. Pari nel secondo con Gazoz che impatta sul 3-3 vincendo il terzo set. Quarto set pazzesco: finisce 29 pari e lascia al quinto il verdetto del match. Lì il turco parte con un 9 e Nespoli col primo 8 della finalissima, senza più riuscire a recuperare. Gazoz infila due 10 di fila e si prende l'oro. Sfuma quindi la medaglia più prestigiosa che manca dai tempi di Marco Galiazzo ad Atene 2004, l'unica della storia azzurra tra maschile e femminile, mentre a Londra 2012 era arrivato l'oro a squadre maschile (dove Nespoli era in squadra proprio con Galiazzo e Frangilli).