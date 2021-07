Argento per Nespoli nell'arco. Bronzo per Simona Quadarella negli 800 sl. Bronzo per Irma Testa nella boxe (ko in semifinale). La staffetta 4x100 misti mista chiude quarta. Zazzeri in finale dei 50 sl. Atletica: record italiano e finale nel lancio del disco per Daisy Osakue. Olivieri e Pedroso in finale 400 ostacoli femminile. Scherma, sciabola a squadre femminile alla finale per il bronzo. Italbasket ai quarti TOKYO LIVE Condividi:

Nuoto, bronzo per Simona Quadarella negli 800 sl! Nella notte italiana arriva una medaglia azzurra, la ventunesima di Tokyo. E' bronzo per Simona Quadarella negli 800 stile libero. Tempo finale di 9'18''35 per lei. L'oro va alla grande favorita, la statunitense Ledecky (8'12''57) e argento per l'australiana Titmus (8'13''83 con record oceanico)

Nuoto, staffetta 4x100 misti mista: Italia quarta Sfiorano la medaglia Thomas Ceccon (dorso 52″23), Nicolò Martinenghi (rana 57″73), Elena Di Liddo (farfalla 56″62), Federica Pellegrini (stile libero 52″70). Il tempo finale di 3'39"28 non basta per il bronzo. Medaglia d'oro per la Gran Bretagna (3'37"68), argento alla Cina (3'38"86) e bronzo all'Australia (3'38"95) nella staffetta mista. L'apertura a dorso di Ceccon vale il record nazionale.

Nuoto, Zazzeri vola in finale nei 50 sl! Ieri si era qualificato alle semifinali. Oggi stacca il pass per la gara che vale la medaglia più prestigiosa. 21"75 il suo tempo. Miglior tempo dell'americano Dressel, seguito dal francese Florent Manaudou e dal brasiliano Bruno Fratus.

Boxe femminile, è bronzo per Irma Testa tokyo 2020 Irma Testa, storico bronzo nella boxe Prima storica medaglia nella storia del pugilato femminile. Irma Testa viene sconfitta ai punti dalla filippina Petecio nella categoria -57 kg in semifinale. Sfuma l'accesso alla finale per l'oro ma è comunque una storica medaglia di bronzo.

Lancio del disco: record italiano e finale per Daisy Osakue! Altre belle notizia dall'atletica: l'azzurra Daisy Osakue ha fatto registrare il record italiano (eguagliato il primato di Agnese Maffeis che risaliva al 1996) nel lancio del disco, spedito 63,66 metri. Staccato il pass per la finalissima (che si terrà il 2 agosto).

400 ostacoli femminile: in semifinale Linda Olivieri e Yadis Pedroso Erano tre le azzurre in gara nelle batterie che valevano l'accesso alla semifinali. Buoni risultati per Linda Olivieri - che chiude in quarta piazza la propria batteria col tempo di 55”54. Ed è personale eguagliato. Ok anche Yadis Pedroso, quinta in 55”57 (primato stagionale anche per lei), accede tramite ripescaggi. Out invece Eleonora Marchiando (56”82). Semifinali in programma il 4 agosto.

Atletica, femminile 100 metri ostacoli: in semifinale Bogliolo, out Di Lazzaro Nelle batterie dei 100 metri ostacoli è Luminosa Bogliolo che stacca il pass per la semifinale (che si terrà il 1 agosto). L'azzurra chiude terza nella propria batteria col tempo di 12''93. Out invece Elisa Maria Di Lazzaro che ha chiuso quinta in batteria in 13''08, risultando eliminata di pochissimo.

Salto con l'asta: out Stecchi Claudio Stecchi non ce la fa ad ottenere la qualificazione. Tre errori per lui nella misura iniziale di 5.30. Sfuma la finale (in programma il 3 agosto).

Arco, Mauro Nespoli ko in finale: è argento Mauro Nespoli si arrende la turco Gazoz nella finale. Sfuma l'oro che nell'arco individuale manca dai tempi di Marco Galiazzo ad Atene 2004 (a Londra 2012 era arrivato l'oro a squadre maschile, dove Nespoli era in squadra proprio con Galiazzo e Frangilli). L'azzurro inizia benissimo: 10, 10 e 9 al primo set. Pari nel secondo contro il turco Gazoz che impatta sul 3-3 vincendo il terzo set. Finale tesissima e bellissima: nel quarto set finisce 29 pari, con la parità che resta anche nei set sul 4 pari. Un 8 al quinto set di Nespoli manda Gazoz davanti, alla fine è oro per il turco che chiude con un 10.

Scherma, sciabola a squadre femminile ko in semifinale: finale bronzo alle 11.30 Si giocherà la medaglia per il bronzo la squadra azzurra formata da Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Irene Vecchi. Vince la Francia 45-39. Le francesi partono fortissimo staccandosi notevolmente dalle azzurre, poi straordinario tentativo di rimonta firmato da Michela Battiston che accorcia lo svantaggio (con un parziale stratosferico di 18-5) regalando la speranza di un'impresa. Alla fine chiude la Berder e vincono le francesi, che si giocheranno l'oro.

Italbasket ai quarti di finale! Nigeria battuta tokyo 2020 L'Italbasket batte la Nigeria e vola ai quarti Super prestazione per gli azzurri che guidati dai 15 punti di capitan Melli e dai cinque giocatori in doppia cifra conquistano l’accesso ai quarti di finale grazie alla vittoria per 80-71 contro la Nigeria. Per il piazzamento finale degli azzurri nel gruppo B (se primo o secondo posto) bisognerà attendere il risultato della sfida tra Australia e Germania (in programma alle 10.20).

Vela, RS:X: Marta Maggetti 4^, Camboni 5° Nella medal race che assegnava l'oro Marta Maggetti chiude quarta in regata e in classifica generale. Oro alla cinese Liu Yunxiu, prima con 36 punti, argento per la Francia con Picon e bronzo Gran Bretagna con Wilson. Non arriva la medaglia neanche nella Medal Race maschile per l'azzurro Mattia Camboni. E' oro per l'Olanda di Badloe, argento del francese Goyard, bronzo alla Cina con Bi Kun. Mattia Camboni chiude al quinto posto.

Tiro a volo, 12° posto Italia con Rossi-De Filippis Niente da fare per la prova mista di tiro a volo: primi e secondi si qualificavano per l'oro. Terzi e quarti per giocarsi il bronzo. Jessica Rossi e Mauro De Filippis chiudono a 141/150, che vale il dodicesimo posto la prova mista del Trap. San Marino-Spagna la finale per l’oro (ore 6.30 italiane). Slovacchia-Stati Uniti quella per il bronzo.

Carabina tre posizioni femminile, out Ceccarello Sfuma la qualificazione per Sofia Ceccarello: out nella carabina 3 posizioni donne dai 50m. La finale sarà alle 9 ora italiana.

Golf, dopo tre giri Migliozzi è 11°. Domani si assegnano le medaglie

Terzo giro del golf. Migliozzi è 11° a -9 dal par insieme al messicano Ancer e l'australiano Smith. In testa l'americano Schauffele a -14. Secondo il giapponese Matsuyama a -13. Terzo il britannico Casey a -12 insieme al messicano Ortiz. Domani quarto e ultimo giro che assegnerà le medaglie. L'altro italiano Paratore è 32° a -5.

Triathlon, l'Italia chiude all'ottavo posto L'oro va alla Gran Bretagna conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista di triathlon: tempo finale di 1'23''41. Argento per gli Usa, bronzo per la Francia. L'Italia rappresentata da Verena Steinhauser, Gianluca Pozzati, Alice Betto, Delian Stateff chiude all'ottavo posto.