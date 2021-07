6/9 ©Getty

Basta un gol al Brasile per battere l'Egitto e accedere alle semifinali delle Olimpiadi di Tokyo. Decisivo per la Seleçao nel primo tempo Matheus Cunha, bravo ad approfittare dell'assist di Richarlison per superare il portiere avversario El Shenawy. Nella ripresa Dani Alves e compagni hanno provato in più occasioni a raddoppiare e hanno resistito agli attacchi egiziani: ora la finale è solo a un passo.