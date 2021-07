Quadarella, è bronzo negli 800 stile libero

Nella notte italiana arriva un'altra medaglia azzurra: bronzo per Simona Quadarella negli 800 stile libero col tempo di 9'18''35. Prima medaglia olimpica per lei. La sua emozione: "Ci ho messo il cuore. Vale più di qualsiasi altra cosa". L'oro va alla Ledecky

Simona Quadarella, è uno splendido bronzo . A Tokyo arriva la ventunesima medaglia azzurra, ed è un riscatto dopo la delusione del quinto posto nei 1500 stile libero. Nei "suoi" 800 arriva la prima medaglia personale ai Giochi. Tempo finale di 9'18''35 per lei, bravissima a difendere il podio dall'attacco finale dell'americana Grimes che chiude quarta. L'oro va alla grande favorita, la statunitense Ledecky (8'12''57) e argento per l'australiana Titmus (8'13''83 con record oceanico).

Il palmares

Come detto, è la prima medaglia per Simona Quadarella ai Giochi. Si aggiunge all'oro nei Mondiali (nei 1500 sl, più un argento negli 800 a Gwangju 2019 e un bronzo nei 1500 sl a Budapest 2017) e 6 ori europei (oro 400-800-1500 sl a Glasgow 2018, oro 400-800-1500 e bronzo 4x200 a Budapest 2021). Ora il traguardo olimpico. L'oro va invece a Katie Ledecky, che entra nel club elitario Triple Crown, quello di chi ha vinto tre ori consecutivi nella stessa specialità: Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2020, proprio negli 800. E' il suo 7° oro olimpico in totale, al momento.