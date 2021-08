Jacobs spiega l'abbraccio a Tamberi

Dopo il trionfo di Tokyo, il campione olimpico dei 100 metri spiega in conferenza stampa come è nato l'abbraccio a fine gara con Tamberi, che pochi minuti prima aveva conquistato l'oro nel salto in alto. "Sono entrato ai blocchi e ho sentito Gimbo che gridava: 'Vai Marcell!', così ho pensato che avrei dovuto fare qualcosa di grande anch'io. Conosco la sua storia - ha detto Jacobs - e so cosa ha passato, abbracciarlo a fine gara è stata la cosa più spontanea". L'immagine è diventata il simbolo di queste Olimpiadi