"Ma è vero?". Gianmarco Tamberi è ancora incredulo mentre pone la domanda all'amico Marcell Jacobs. Entrambi i campioni olimpici italiani hanno festeggiato il trionfo di Tokyo in auto e Gimbo ha postato tutto sulle stories di Instagram. Tamberi ha conquistato l'oro nel salto in alto e si è preso la sua rivincita dopo aver saltato le Olimpiadi di Rio per infortunio. Jacobs, oro nei 100 metri, ha riscritto la storia: mai un italiano aveva raggiunto la finale nella specialità

IL GIORNO DEI GIORNI PER LO SPORT ITALIANO