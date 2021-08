Basket, ai quarti sarà Italia contro Francia

Sarà la Francia l’avversaria dell’Italia ai quarti di finale del torneo Olimpico di Tokyo 2020. Il primo sorteggio nella storia del torneo di pallacanestro ai Giochi ha regalato all’Italia una sfida di altissimo profilo, come sarebbe stato anche nel caso in cui fossero state estratte USA o Slovenia (le altre due possibili sfidanti). I ragazzi di Meo Sacchetti affronteranno la squadra guidata da Evan Fournier e Rudy Gobert nella giornata di martedì alle ore 10.20 e sono stati sorteggiati nella parte del tabellone insieme all'altro quarto di finale che vedrà in campo Slovenia e Germania (match dal quale uscirà il nome della possibile avversaria dell'Italia in semifinale). Dall'altro lato invece Team USA-Spagna e Australia-Argentina.