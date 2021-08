Pellegrini: "Non vedo l'ora del dopo. Politica? Non sono così diplomatica..."

"Sono molto serena per quello che mi aspetta, non vedo l'ora che cominci il dopo". Federica Pellegrini ha parlato così al termine degli ultimi 100m alle Olimpiadi. Sono stati anni incredibili, con un'altalena di emozioni". Poi su una possibile carriera politica come Valentina Vezzali. "Mi sembrerebbe davvero troppo.. Io non sono molto diplomatica. Vorrebbe dire che sarei la prima vera...", ha aggiunto sorridendo. "Intendo dire che sarei molto sorpresa nello scoprimi diplomatica e politica. Futuro? Sono ancora col costume addosso, non so in che parte del mondo e a quale fuso: aspettiamo le proposte e vediamo", ha concluso.