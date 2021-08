Fioretto azzurro ko ai quarti: i risultati di oggi

Si chiude con una delusione la spedizione azzurra della scherma a Tokyo: la squadra maschile del fioretto va ko contro il Giappone ai quarti di finale. Ok l'Italvolley, 3-0 al Venezuela nell'ultimo match del girone. Storico bronzo della 4x100 mista del nuoto. Tita-Banti super nel Nacra 17: nella Medal Race andranno a caccia dell'oro dopo essersi già assicurati l'argento. Paltrinieri quarto nei 1500 stile libero, Pellegrini chiude con un sesto posto in staffetta TOKYO LIVE: NEWS E RISULTATI DALLE OLIMPIADI Condividi:

Atletica, Davide Re in semifinale nei 400 metri Davide Re non sbaglia e centra il pass per la semifinale nei 400 metri. Per l'azzurro 45.46. Niente da fare per Edoardo Scotti, eliminato con 45.71.

Atletica, Fantini in finale nel lancio del martello Sara Fantini è in finale nel lancio del martello femminile con la misura di 71,68: per l'azzura 12° posto complessivo che le vale l'accesso alla gara per le medaglie

Scherma, Italia del fioretto ko ai quarti col Giappone Subito fuori dai giochi per le medaglie l'Italia del fioretto maschile. Foconi, Cassarà e Garozzo sono stati fermati ai quarti di finale dal Giappone (45-43 lo score per i nipponici)

Golf, Paratore e Migliozzi nelle retrovie Hanno chiuso fuori dai 20 Renato Paratore e Guido Migliozzi nel torneo olimpico di golf. Il primo ha chiuso al 27° posto con un punteggio di -9 sotto il par, il secondo al 32° con -8 dopo un giro finale meno esaltante dei precedenti. L'oro è andato allo statunitense Schauffele, l'argento allo slovacco Sabbatini e il bronzo all'atleta di Taipei Pan

Nuoto, Zazzeri settimo nei 50 sl Settimo posto nella finale dei 50 stile libero per Lorenzo Zazzeri. L'azzurro ha chiuso in 21.78. L'oro è andato a all'americano Dressel in 21.78

Nuoto, Paltrinieri 4° nei 1500 sl Niente medaglia per Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero. Il fuoriclasse azzurro ha lottato ma ha concluso fuori dal podio in 14'45''01: oro allo statunitense Finke, argento per l'ucraino Romanchuk e bronzo al tedesco Wellbrock

Nuoto, 4x100 mista maschile di bronzo Gli azzurri Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi hanno conquistato uno storico bronzo, completando la prova in 3:29.17. L'oro è andato agli Stati Uniti, l'argento alla Gran Bretagna

Nuoto, sesta la 4x100 mista femminile di Federica Pellegrini Si chiude con un sesto posto la carriera olimpica di Federica Pellegrini. Insieme con Margherita Panziera, Martina Carraro ed Elena Di Liddo, la Divina ha fermato il crono in 3'56''68. Oro all'Australia, argento per gli usa e bronzo per il Canada

Tiro a segno, Chelli e Mazzetti iniziano le qualificazioni Avvio difficile per Tommaso Chelli e Riccardo Mazzetti, che chiudono la prima parte delle qualificazioni nel tiro a segno rispettivamente all'11° e 18° posto.

Vela, Nacra 17: Tita-Banti primi in vista della Medal Race e già a medaglia Strepitosa prestazione di Caterina Banti e Ruggero Tita, che incrementano il vantaggio sugli avversari e si presentano alla Medal Race di martedì 3 agosto già certi almeno dell'argento. Ma l'obiettivo è difendere l'oro nella regata finale dall'assalto della Gran Bretagna: agli Azzurri della classe Nacra 17 basterà un sesto posto

Vela, Laser femminile: Zennaro 7^ Settimo posto nel Laser femminile per l'azzurra Silvia Zennaro. La medaglia d'oro è stata vinta dalla danese Anne Marie Rindom