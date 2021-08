Nacra 17, Tita-Banti da urlo: sarà almeno argento

Il duo azzurro è saldamente al comando prima della regata finale: già certo l'argento, basterà un sesto posto per conquistare l'oro nella Medal Race in programma martedì 3 agosto

Ruggero Tita e Caterina Banti fanno la storia della vela italiana ancor prima di disputare la Medal Race a Tokyo 2020. La coppia azzurra nella classe Nacra 17 ha sbaragliato la concorrenza nell'ultima regata che precede la finale in programma martedì 3 agosto. Il duo Tita-Banti, in testa fin dalla prima giornata di gare, ha incrementato il vantaggio sugli inseguitori. Tanto che soltanto la Gran Bretagna potrà togliere l'oro agli atleti italiani, a cui basterà un sesto posto nella Medal Race per salire sul gradino più alto del podio. E se proprio le cose dovessero andare male, sarà comunque argento. In ogni caso Tita e Banti hanno in tasca una medaglia, la prima della vela azzurra dopo un digiuno lungo 13 anni. A questo punto bisognerà attendere martedì per scoprire il metallo.