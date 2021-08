Zverev oro nel tennis, travolto Khachanov 6-3, 6-1

Il tedesco - dopo aver eliminato in semifinale il numero uno del mondo Djokovic - ha vinto la medaglia d'oro nel singolare maschile ai Giochi di Tokyo battendo nettamente (6-3, 6-1) in finale il russo Khachanov, argento. Il bronzo era stato vinto ieri dallo spagnolo Pablo Carreno Busta

Finale senza storia nel singolare maschile del torneo di tennis olimpico. Il tedesco Sascha Zverev, numero 5 del mondo, ha travolto in finale il russo Karen Khachanov imponendosi con il punteggio di 6-3, 6-1 in 1 ora e 21 minuti di gioco. Si tratta del primo oro in assoluto per la Germania nel singolare maschile di tennis, il quarto oro complessivo in questi Giochi.

Zeverev in semifinale aveva eliminato a sorpresa il numero 1 del mondo Nole Djokovic, battendolo in rimonta in tre set 1-6, 6-3, 6-1. Dopo il punto decisivo dell'oro il tedesco si è inginocchiato a terra travolto dall'emozione.