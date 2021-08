Jacobs vince l'oro, l'esultanza della famiglia

Tutta l'emozione di una gioia senza fine, per un risultato che rimarrà per sempre nella storia dello sport italiano. Marcell Jacobs è medaglia d'oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo e tutta Italia ha festeggiato il risultato dell'atleta. Felicità ancora più intensa a Desenzano del Garda, dove la famiglia e gli amici di Marcell si sono riuniti per seguire insieme la finale del campione. 9" 80 con il fiato sospeso, poi, una volta tagliato il traguardo, in casa Jacobs è partita la festa. Ecco come è andata