La quinta avventura olimpica è giunta al termine per Federica Pellegrini. Una straordinaria finale raggiunta nei 200 stile libero. Le gare a staffetta. Ma anche la gioia di partecipare alla spedizione azzurra di due ori storici, quelli ormai consegnati al 1° agosto 2021 per la gioia di tutta l’Italia. Come ha vissuto la Divina le imprese di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi? "Per coincidenza del nuoto eravamo tutti qui in libera uscita a Casa Italia - ha raccontato Federica a Sky Sport -. La prima sera libera dopo le gare, quindi abbiamo vissuto insieme questo momento incredibile. Due medaglie d'oro in dieci minuti, e che medaglie! È stata una bellissima serata". E il suo bilancio personale su Tokyo 2020? "Io l'ho vissuta molto serenamente, alla fine ho raggiunto il mio obiettivo. E quando è così siamo tutti più sereni".