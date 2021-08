Italvolley ko gli USA: Serbia o Corea ai quarti

Seconda sconfitta consecutiva per l'Italvolley donne, che cede 3-2 agli USA e ora attende una tra Serbia e Corea del Sud ai quarti di finale. Inutili i 28 punti di Egonu. Il CT Mazzanti: "Dobbiamo giocare più liberi in attacco, siamo arrabbiati perchè volevamo vincere il girone" OLIMPIADI LIVE, RISULTATI E NEWS Condividi:

Seconda sconfitta consecutiva per la Nazionale Italiana femminile nel torneo olimpico, ko al tie-break contro gli Stati Uniti. L’Italia, che era già sicura del pass per i quarti, ha alternato buone cose a black out che hanno finito per condizionare l’andamento di un match che era iniziato bene. Le azzurre chiuderanno la prima fase al secondo o terzo posto del proprio girone (dipenderà dal risultato di Russia-Turchia) e nei quarti di finale, affronteranno la seconda o terza dell’altro raggruppamento, ovvero una tra Serbia o Corea del Sud.

La cronaca del match Nel primo set le azzurre hanno giocato una buona pallavolo riuscendo a comandare l’andamento del parziale fino al 24-18 che le ha portate a servire per il set. Alla fine, però, a Egonu e compagne ne sono servite 4 di palle per chiudere in proprio favore il parziale sul 25-21 grazie al quale si sono portate in vantaggio. Il secondo è stato condizionato dai parecchi errori commessi; nelle fasi conclusive Mazzanti ha inserito Chirichella, Orro e Sylla, ma le cose non sono cambiate di molto e, annullate due palle set alle avversarie, le azzurre hanno ceduto 25-16. Terzo set in cui le azzurre hanno continuato ad avere grosse difficoltà nella costruzione del gioco e nella chiusura dei colpi d’attacco. Le squadre hanno giocato punto a punto fino al 27-25 in favore delle ragazze di Mazzanti che nel frattempo avevano annullato due palle set alle avversarie. Nel quarto la situazione è rimasta sostanzialmente invariata con Sylla e compagne che hanno alternato buone cose a incertezze ed errori gratuiti molto penalizzanti. A metà del parziale gli USA si sono ritrovati sul +8 (18-10), vantaggio che sono stati in grado di amministrare fino al 25-17 conclusivo che ha portato la gara al tie-break. Nel set conclusivo le statunitensi ancora avanti per lunghi tratti fino al 15-12 che ha decretato la fine del match dopo che l’Italia era riuscita ad annullare 3 palle match

ITALIA-USA: 2 -3 (25-21, 16-25, 27-25, 16-25, 12-15) Italia: Malinov 2, Egonu 28, Danesi 4, Fahr 7, Pietrini 7, Bosetti 12, De Gennaro (L). Sorokaite, Orro 1, Chirichella 4, Sylla 7. Ne: Folie. All: Mazzanti

USA: Poulter 1, Larson 13, Drews 22, Bartsch–Hackley 17, Akinradewo 10, Washington 11, Wong Orantes (L). Hill 1, Hancock 1, Ogbogu. Ne: Robinson All: Kiraly

Arbitri: Liu (CHN), Macias (MEX)

Durata set: 29’, 26’, 36’, 25’, 23’